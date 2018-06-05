SONAR son anketini açıkladı

05 Haziran 2018

SONAR araştırma şirketi tarafından 24 Haziran seçimlerine yönelik yapılan son ankette cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri ilk tur için gerekli olan yüzde 50 artı bir oy oranını yakalayamazken, HDP'nin milletvekili seçimindeki oyları yüzde 10'luk seçim barajının hemen sınırında yer alıyor.

Şirketin 29 Mayıs-3 Haziran günleri arasında, 26 ilde 3,000 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsızlar eşit oranda dağıtıldığında; AKP ile MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 48.30, CHP adayı Muharrem İnce 31.40, İyi Parti adayı Meral Akşener 9.5, HDP adayı Selahattin Demirtaş 8.20, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 2.10, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0.5 oranında oy alıyor.

Ankette bütün partilerin TBMM çoğunluğunu kazanabilmek için önem verdiği milletvekilliği seçimi için çıkan sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:

"Cumhur İttifakı yüzde 49.3 (AKP yüzde 42.2, MHP 7.1), Millet İttifakı 39.5 (CHP 28.2, İyi Parti 9.2, Saadet Partisi 2.1), HDP yüzde 10."

Bu sonuçlara göre HDP yüzde 10 seçim barajının hemen sınırında yer alıyor. HDP'nin TBMM'ye girip girememesi, diğer partilerin sandalye sayısını doğrudan etkileyeceği için önemli görülüyor.

İkinci tur oylaması

Ankete göre seçimlerin ikinci tura kalması ve Erdoğan ile İnce'nin yarışması durumunda; Erdoğan yüzde 53.7, İnce ise yüzde 46.3 oy alıyor.

Şirket 8 Temmuz'daki ikinci tura kadar geçecek zamanda bu oranlarda ufak değişiklikler olabileceğini notunu da düşerken, İnce'nin oylarını son iki haftada yüzde 10 oranında artırdığına dikkat çekildi.

Kaynak: Reuters