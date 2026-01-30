Sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Raun'a, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan Raun'un, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.