Soylu: Seçimde 531 bin personel görev başında olacak

09 Mayıs 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikincisi Aydın'da bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, bazı daire başkanları ile Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı.

Toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında alınacak güvenlik önlemlerinin istişare edileceği bölge toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu toplantıları Türkiye'yi 7 bölge üzerinden ele alarak programladıklarını ve ilkini Ankara'da yaptıklarını anımsatan Soylu, hafta sonuna kadar diğer bölgelerdekileri de gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Soylu, her seçimin ve her dönemin karakteri mevzuatı, mahiyeti psikoloji birbirinden farklı olabileceğini daha önceki seçimlerin belli bir rutine ait olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Yani aynı sistem içinde, vakti geldiği için yapılan seçimlerdi. Bir taraftan mahalli idari seçimleri bir taraftan genel seçimler, kendi rutini içerisinde yapılır. Ancak 24 Hazı̇ran seçimleri bildiğiniz gibi 16 Nisan'da kararlaştırılan yeni bir sistemin ilk seçimi olacaktır. Dolayısıyla mahiyeti itibarıyla, hem hukuki olarak hem teknik olarak bir takım yenilikler söz konusudur. Keza dünyanın da yakından takip etti bütün süreçlerin uluslararası toplum tarafından yakından izlendiği bir seçim tecrübesini hep birlikte yaşayacağız. Seçim halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksaklığa mahal vermeden güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bu itibarla, bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıyı düzenledik."

Seçim güvenliği 3 başlıkta ele alındı

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için güvenliği 3 başlık üzerinden ele aldıklarını belirten Bakan Soylu, "Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkinci kısım seçim günü oy verme güvenliği üçüncü kısım ise seçim günü akşamı oyların sayılması ilgili yerlere iletilmesi ve sonucun oluşturulması bütün bunların güvenliği. Kampanya dönemi özellikle miting alanlarında, toplanma alanların, iftar programlarında özel tedbirlerimiz elbette ki olacaktır. Bu tedbirleri alırken seçimlerdeki propaganda faaliyetlerine engel olmayacak bir yaklaşım göstermeye özel bir dikkat gösterilecektir." ifadesini kullandı.

Seçim günü tedbirleri

Soylu, güvenlik ve siyasi özgürlük dengesini tam olarak tesis etme yönünde gayret içerisinde olacaklarını vurgulayarak, seçim gününe ilişkin alınacak tedbirlerine ilişkin, şöyle dedi:

"Seçim gününde İçişleri Bakanlığındaki kolluk birimlerinin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılmaktadır. Hali hazırda 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucumuzla beraber toplam 531 bin 7 personelimiz, seçim günü görev başında olacaklardır. Ayrıca gerek kampanya döneminde gerekse seçim günü insanlı ve insansız hava araçlarımız, GAMER izleme merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde anlık izleme yaparak seçim güvenliğinin tesisine gayret göstereceklerdir. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provakatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasite ile görevi başında olacaklardır. Seçimlerde özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personelimize hizmet içi eğitim verilecektir. Ayrıca gerek merkezden gerekse valiliklerimizde alınan seçim güvenlik tedbirleri hususunda basınımıza sürekli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır."

Seçim güvenliği konusunun Türk demokrasisinin en başarılı olduğu konulardan birisi olduğuna değinen Soylu, hem vatandaşların hem de seçimle ilgili kurumların büyük bir tecrübeye, ferasete ve pratiğe sahip olduğunu bildirdi.

Soylu, kolluk ve idari birimlerin seçim güvenliğini temin etme noktasında ülkenin her köşesinde başarılı olduğunu ve bu başarıyı 24 Haziran'da da tekrarlayacağına inandığını söyledi.

Vatandaşların huzur ve kardeşlik içerisinde sandığa gideceklerine inandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İradelerini sandığa yansıtacaklar ve bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz ve ülkemiz olacaktır. Ben 24 Haziran seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz için tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA