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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmak üzere çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı ve tanklardan oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Farklı birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve tanklardan oluşan konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde kent merkezine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını taşıyan konvoy da bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

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