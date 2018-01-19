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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı
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Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı.

Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.

Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi.

Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.

Canikli: Afrin harekatı yapılacakCanikli: Afrin harekatı yapılacak

 

Kaynak: AA

afrin suriye

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