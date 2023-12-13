Taksiciler yüzde 65 zam istedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yıla sayılı günler kala taksicilerin zam talebini gündeme getirdi.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuşan Aksu, “Yüzde 65 oranında zam talebimiz var. Onun gündeme gelmesini talep ettik. Dün Hürriyet’e konuştuk o da yanlış anlaşılmış veya yanlış ifade edilmiş. Yüzde 100 değil yüzde 65 oranında zam talebimiz oldu.” dedi.

Aksu, taksi plaka fiyatlarının ise Türkiye’de yaşanan döviz artışlarıyla kıyaslanıldığında en az 20 milyon TL olması gerektiğini savundu.

Aksu, şunları söyledi: “Biz devletten bunu ihaleyle satın aldık. Açık artırmayla, kapalı zarf usulü. O tarihlerde devlete yatırdığımız para, bugünkü gayrimenkulle kıyasladığınız zaman, dolar, avro gibi döviz cinsiyle kıyasladığımız zaman en az 20 milyon TL olmalı. 20 milyonun altında olması tatmin eden bir miktar değil."

Taksi tarifelerine son zam Ağustos 2023’te yapılmıştı. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.