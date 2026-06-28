Taksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı

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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Ayrıca, M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışları da yolcu kullanımına kapatılacak.

Metro İstanbul, uygulamanın İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtirken, seferlerin normale dönüşüne ilişkin yeni bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını bildirdi.