Tam Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihte?
Dünya tam Güneş tutulması için gün sayıyor. Doğaseverler bu muhteşem gökyüzü olayını iple çekerken yavaş yavaş "Tam Güneş tutulması ne zaman" sorusu artıyor.
Güneş tutulması her zaman büyük bir heyecana sahne oluyor. Daha önce 17 Şubat'ta parçalı Güneş tutulması gerçekleşmişti. Şimdi bir sonraki tutulmanın tarihi araştırılıyor. İşte "Tam Güneş tutulması ne zaman" sorusunun yanıtı...
Takvime göre bir sonraki Güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.
Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.
