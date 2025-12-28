Taner Çağlı kimdir? Çağlı neden gözaltına alındı?
Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı. Çağlı'nın uyuşturucu operasyonu kamasında gözaltına alındığı öğrenilirken "Taner Çağlı kimdir" sorusu peş peşe geliyor.
Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bugün eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile birlikte fenomen Taner Çağlı da gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası Çağlı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Taner Çağlı kimdir" sorusunu yoğun şekilde yöneltmeye başladı.
Taner Çağlı kimdir?
Taner Çağlı, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevirmenlik Bölümü’nden mezun olmuştur.
İngilizce eğitimi alanında çalışmalar yapan Çağlı, YouTube'da ünlü isimleri konuk ederek söyleşi yapıyor.