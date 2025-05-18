TBMM’de yoğun gündem: HSK ve RTÜK’e üye seçimi yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta HSK ve RTÜK’e yeni üyelerin seçimi yapılacak, bazı yasa ve KHK değişikliklerini içeren 19 maddelik teklifin görüşmeleri sürecek.

HSK üyeliği için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından seçim yapılacak. Her bir üyelik için ilk turda 400, ikinci turda 360 oy aranacak. Oylamalarda sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek.

RTÜK’e ise görev süresi dolan üyelerin yerine AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından üç yeni üye seçilecek. RTÜK üyeleri de gizli oyla belirlenecek.

Memurlukta yaş sınırı ve KHK düzenlemeleri

Genel Kurul'da ayrıca devlet memurluğu kanununda değişiklik içeren teklifin kalan 9 maddesi görüşülecek. İlk 10 maddesi kabul edilen düzenlemeye göre, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak adaylarda 35 yaş sınırı uygulanacak.

Komisyonlar da mesaiye devam ediyor

Tarımda yaşanan don olaylarını araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonu, Salı günü ilk toplantısını yapacak. Toplantıda komisyonun çalışma usulleri ve takvimi belirlenecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise Perşembe günü toplanarak, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan AK Parti teklifini görüşecek.