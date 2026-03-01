TBMM’de yoğun gündem: Milli parklar düzenlemesi ve Libya ile kolluk iş birliği ele alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek.

İlk 13 maddesi kabul edilen düzenlemeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulan hallerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek; tahsis edilen sermayeyi 5 katına kadar artırma yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

Teklif kapsamında, milli parklarda koruma hizmetleri yalnızca orman muhafaza memurları tarafından değil, av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da yürütülebilecek. El konulan yapı ve tesislerin ise Genel Müdürlük tarafından derhal yıkılması veya değerlendirilmesi öngörülüyor.

Milli parklarda ekolojik dengeyi bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi planlanırken, giriş ücretini ödemeden girenlere ücretin 4 katı idari para cezası uygulanacak. Avlanma yasaklarına ilişkin para cezalarında da önemli artışa gidiliyor.

Libya ile kolluk iş brliği mutabakatı

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de yer alıyor.

Komisyon ve grup toplantıları

Hafta içinde Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.