TBMM’de yoğun hafta: Diyanet ve trafik düzenlemeleri gündemde

TBMM Genel Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, maden ruhsatları ve hac düzenlemelerini içeren teklif için toplanıyor. Trafik cezalarında sert önlemler içeren teklif komisyon gündeminde.

Genel Kurul, çalışmalarına 27 Mayıs Salı günü başlayacak. Gündemde, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile maden ve enerji sektörüne ilişkin değişiklikleri içeren teklif yer alıyor.

Kanun teklifine göre:

* Hac ve umre harcamaları, her yıl hac sezonu sonunda Diyanet ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı denetçileri tarafından denetlenecek.

* Kur’an-ı Kerim mealleri, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından talep üzerine veya resen incelenecek.

* Maden ve Petrol Kanunu kapsamında ruhsat sahiplerine KEP kullanımı zorunlu hale gelecek; bu yükümlülüğe uymayanlara 3 ayda bir 300 bin TL idari para cezası kesilecek.

* MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek.

Adalet Komisyonu trafik cezalarını ele alacak

Adalet Komisyonu, trafikte şiddet ve kurallara uymayan sürücülere yönelik yeni idari yaptırımları içeren Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifini görüşecek.

Teklife göre:

* Başka araçları ısrarla takip eden veya saldırı kastıyla araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el koyma ve 30 gün trafikten men uygulanacak.

* Aşırı hız yapanların ehliyetine 30 ila 90 gün süreyle el konulacak.

* Kırmızı ışıkta kazaya neden olanlar, psikoteknik testten geçmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

* Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL ceza uygulanacak.

* Araçtan çıkan aşırı gürültüye 16 bin TL para cezası kesilecek.

KİT Komisyonu bilanço görüşmelerini sürdürecek

KİT Komisyonu, bu hafta 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeyi sürdürecek. Komisyonun gündeminde şu kurumlar var:

* Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

* Milli Piyango İdaresi

* Ankara Doğal Elektrik Üretim AŞ

* T.H Karadeniz Bakır İşletmeleri

* Doğusan Boru

* Sümer Holding

Karma Komisyon’dan idarelere şeffaflık takibi

Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, bu hafta idarelerin tavsiye kararlarına yaklaşımını mercek altına alacak. Olumsuz yanıt veren kurumlar dinlenecek, olumlu yaklaşanlara ise plaket verilecek.

TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesiyle, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için başkanlık seçim süreci başlıyor. Adaylık başvuruları bu hafta alınacak.