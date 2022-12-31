TESK ve TŞOF başkanlarından yeni yıl mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Yeni yılda esnafın sorunlarını çözmek ve taleplerini yerine getirmek için tüm hızlarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Küresel enflasyonun ülkemizde de derinden hissedildiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve birçok doğal afetin meydana geldiği bir yılı geride bıraktık. 2023'e girerken bu tür olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenerek sağlık ve huzurla yeni yıla kavuşmayı ve esnafımızın bereketli ve bol kazançlı günlerine geri dönmesini diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşacağı ve taleplerinin yerine getirileceği bir yıl olmasını istiyorum. Şimdi önümüze bakma zamanı. Yeni yılın getirdiği heyecanla umutlarımızı taze tutup tüm sorunların çözüleceğine inanarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm insanlığa hayır getirmesini diliyor, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ise, acısıyla tatlısıyla geride bırakılan bir yılın ardından yeni umutlarla 2023'e girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Ekonomik anlamda daha güçlü ve bereketli bir yıl geçirmeyi dileyen Apaydın, "Yeni yılda en büyük hazinemiz olan birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ülkemizdeki refah ve huzur ortamının devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, başta şoför camiamıza ve tüm ülkemize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.