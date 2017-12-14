THY, İtalya seferlerini iptal etti
İtalya'daki grev nedeniyle yarın İstanbul-Roma-İstanbul ve İstanbul-Milano-İstanbul seferleri yapılmayacak.
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yarın yapmayı planladığı bazı seferlerini, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı, saat 12.55'teki TK-1865 sefer sayılı İstanbul-Roma, saat 12.40'taki TK-1895 sefer sayılı İstanbul-Milano, saat 14.35'teki TK-1866 sefer sayılı Roma-İstanbul ve saat 14.35'teki TK-1896 sefer sayılı Milano-İstanbul seferleri yapılamayacak.
Kaynak: DHA