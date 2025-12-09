TOKİ KURA NE ZAMAN? 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine yaklaşık 6 milyon kişi başvuru yaptı. Yüzyılın projesine başvurular hala sürüyor. Fakat işlemlerini tamamlayanların heyecanı bir hayli yüksek ve kura tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman" sorusunun yanıtı...

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. Kura sürecinin ilk adımı 29 Aralık’ta başlayacak ve yoğun program, 27 Şubat’a kadar devam edecek.

Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027’den itibaren etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.