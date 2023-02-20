Trabzon'da 2 emekli depremzedeler için maaşlarını bağışladı

Of ve Sürmene ilçelerinde ikamet eden Çelik ve Küçük, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çelik ve Küçük, depremler nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, emekli maaşlarını AFAD'ın hesabına yatırmak üzere Ustaoğlu'na teslim etti.

Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oflu Ali Çelik amcamız ve Sürmeneli Haşim Küçük dedemiz ziyaretimize gelerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için maaşlarını AFAD'ın hesabına yatırmak üzere bize emanet ettiler. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.