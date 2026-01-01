Trabzon’da okullar tatil mi? Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi

Trabzon'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Aralık Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlçe Kaymakamlıklarımızın aldığı kararlar doğrultusunda ilimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine istinaden; ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.