Trafik kazalarında acı tablo: 2024'te 6 bin 351 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarındaki can kayıplarına dikkat çekerek, yeni düzenlemelerle caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu sayının günlük ortalama 17,4 can kaybına karşılık geldiğini ifade etti.

Son olarak Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, trafik kazalarının sıradan olaylar olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Kazaların geride derin acılar ve parçalanmış aileler bıraktığını belirten Yerlikaya, ölümlerin büyük bölümünün sınırlı sayıda ihlalden kaynaklandığına işaret etti.

Kazaların yüzde 84'ü beş temel kural ihlalinden

Yerlikaya, açıklamasında kazaların yüzde 84'ünün hız ihlali, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş hataları, arkadan çarpma ile kırmızı ışık ihlali gibi beş temel kural ihlalinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlık olarak denetimlerin artırıldığını, farklı mecralarda uyarılar yapıldığını ve çocuklara trafik eğitimi verildiğini kaydeden Yerlikaya, mevcut önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor, hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor, caydırıcılık şart. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok."