Trakya'da bir haftada 8 bin 379 litre kaçak içki ele geçirildi
Trakya'da yılbaşı öncesi güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda bir haftada 8 bin 379 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da piyasaya kaçak içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 bin 379 litre kaçak içki ve 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 zanlı tutuklandı.