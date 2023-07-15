Turizm Bakanı Ersoy: Esarete asla boyun eğmedik, diz çökmedik

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün milletimize dönük gerçekleştirdiği hain saldırı, bağımsızlığı karakteri haline getirmiş aziz milletimizin dirayetiyle sonuçsuz bırakılmıştır.

Tarih boyunca çok zor zamanlar geçirdik. Büyük badireler atlattık. Aynı anda farklı cephelerde mücadeleler verdik. Ama esarete asla boyun eğmedik, diz çökmedik. 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek ülkemizi bir kukla devletine dönüştürmek isteyen hainlere karşı mücadele veren milletimizin sahip olduğu bu ruh, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yaşayacaktır.

Demokrasimizin gücünü ve özgürlük tutkumuzu gösteren 15 Temmuz ruhu, Türkiye Yüzyılı’nda da en temel ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.