Türk mobilyasına ‘kalite mührü’ olacak
Mobilyada premium markaları bünyesinde barındıran MOBDER, A GOOD IDEA platformu ile Türk mobilyasının ‘nitelikli yüzü’ olma yolunda güç birliğine gidiyor. MOBDER Başkanı Murat Tunç, “Hedefimiz, bu oluşumun bir ‘kalite mührü’ haline gelmesi” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Son yıllarda yaşanan ekonomik darboğaza rağmen ihracat hacmini son çeyrek yüzyılda 17 kat artırarak 5 milyar dolar sınırına dayanan Türk mobilya sektöründe bir grup marka, 2030 yılındaki 12 milyar dolarlık hedefine ulaşmak için rotayı “katma değerli tasarım”a kırdı. Sektörün 32 premium markasını A GOOD IDEA platformu çatısı altında birleştiren Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER), Türk mobilyasını global vitrinde İtalyan gustosu ve İskandinav stiliyle rekabet edecek bir “sistem” haline getirmeyi amaçlıyor.
Türk mobilya markaları olarak, küresel pazarda sadece üretim gücüyle değil, “tasarım ve strateji” yönetimiyle yeni bir ligin kapısını aralamak istediklerini söyleyen MOBDER Başkanı Murat Tunç, A GOOD IDEA platformunun Türk mobilyası için bir ‘kalite mührü’ haline geleceğini belirterek, “Müşteri bu tabelayı gördüğünde estetiğin, fonksiyonun ve güvenin garanti edildiğini hissedecek” dedi.
Fiyat avantajı bitti, değer ve prestij dönemi başladı
Türk mobilya sektörünün, bugün 200 ülkeye ihracat yapan ve global ölçekte ilk 10 ihracatçı arasında yer alan güçlü bir endüstri haline geldiğini anlatan Tunç, şunları söyledi: “Üretim kapasitesi ve geniş ihracat ağıyla Avrupa’nın en rekabetçi yapılarından biri. Ancak küresel rekabet artık üretim gücünün ötesine geçmemizi mecbur kılıyor.
Tasarım, kalite ve bilgi temelinde şekillenen katma değerli ürünler, güçlü marka anlatısı ve stratejik konumlandırma sektörü geleceğe taşıyacak formül.” Bu nedenle Türk mobilyasının kaliteli üretim mirasını stratejik bir marka anlatısına dönüştürmek için yola çıktıklarını dile getiren Murat Tunç, paradigma değişimini şu sözlerle anlattı: “Küresel rekabet artık üretim gücünün ötesine geçti.
‘Made in Italy’ veya ‘Made in Denmark’ algıları sadece estetik değil, uzun yıllar inşa edilmiş bir tasarım politikasının ürünü. Biz de A GOOD IDEA ile Türkiye’nin çok katmanlı kültürel ve tasarımsal potansiyelini bir sisteme dönüştürüyoruz. Amacımız, ‘Made in Türkiye’ etiketini bir fiyat avantajı olmaktan çıkarıp, dünya genelinde bir prestij göstergesi haline getirmek.”
“Tedarikçi” değil, “stratejik çözüm ortağı” vizyonu
Uluslararası büyük ölçekli projelerde satın alma kararlarının artık tekil markalar üzerinden değil, entegre çözümler sunabilen yapıların güvenilirliği üzerinden şekillendiğini anlatan Tunç, “Bu doğrultuda A GOOD IDEA ile biz de, Türk mobilyasını ‘tedarikçi’ konumundan, ‘tasarım ve stratejik çözüm ortağı’ konumuna taşımamız gerektiğini savunuyoruz.
Bünyemizdeki markaların iş geliştirme projelerinde birlikte yer alabilmesi için kolaylaştırıcı bir platform sunuyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nda geçen yıl başlayan kolektif fuar katılımlarımızı, Furnishings & Design 2025 ve IIFF 2026 ile devam ettiriyor, gelecek yıl yurtdışına da taşımayı planlıyoruz. Bu tip ortak katılımlar, ortak bir hikaye anlatmamıza imkan veriyor.” dedi.
LAB, sektörün veri ve yetenek merkezi olacak
Skyland HOM bünyesindeki GOOD IDEA: LAB projesine de değinen Murat Tunç, akademi ve sanayi iş birliğine dikkat çekti. Tunç, “Bahçeşehir Üniversitesi ile yürüttüğümüz mentorluk çalışmaları ve bu yıl başlatacağımız ‘Yetenek Havuzu’ projesiyle, tasarımcı adaylarını henüz öğrenciyken sektöre kazandıracağız. Ayrıca dijital soru setleriyle oluşturduğumuz veri temelli içgörüler, markalarımızın yatırım kararlarını şekillendiriyor. Bugün yeni ‘premium’, kişiselleştirme, malzeme dürüstlüğü ve sürdürülebilirlikle tanımlanıyor” dedi.
Platformda buluşan markalar
Üretici, marka ve tasarımcıları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan ve mobilya sektörünün geleceği için çalışan A GOOD IDEA, bünyesinde bulunan markalar, 216 Furniture, asaş, Borbo, Bretz Interior & Furniture, ByKepi, Casa, Coastal Homes, Cumba Selection, Çilek, Design Table Etc., Dion Mobilya, ENNE, Ersa Mobilya, Estetik Decor, Evist, Fuga Mobilya, Grand House, Hamm, KaaS Interiors, Metebronz, MOBİ, Norde, Origami, Papatya Mobilya, Persan Home Studio, Q Home Mobilya, Sahne, saloni, Sancaklı, Sitdesign, Stella ve zett.
A GOOD IDEA’nın 2026 ajandası
Global iş geliştirme: Hedef ülkelerdeki dev satın almacılar ve sektörel örgütlerle doğrudan kurumsal ilişkiler tesis edilecek.
Dijital arşiv: Sektördeki iyi uygulamalar ve tasarım standartları açık kaynaklı bir dijital kütüphaneye dönüştürülecek.
Yurt dışı fuar atağı: Kolektif fuar katılımı modeli stratejik tasarım merkezlerine taşınacak.
Tasarım yönetimi: Marka danışmanı Demirden Ilıo öncülüğünde markaların özgün kimliklerini keşfedeceği atölyeler kurulacak.