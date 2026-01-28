Türk mobilyasına ‘kalite mührü’ olacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Son yıllarda yaşanan ekonomik darboğaza rağmen ihracat hacmi­ni son çeyrek yüzyılda 17 kat artırarak 5 milyar dolar sını­rına dayanan Türk mobilya sektöründe bir grup marka, 2030 yılındaki 12 milyar do­larlık hedefine ulaşmak için rotayı “katma değerli tasa­rım”a kırdı. Sektörün 32 pre­mium markasını A GOOD IDEA platformu çatısı altın­da birleştiren Mobilya Sanayi­cileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER), Türk mobilyasını global vitrinde İtalyan gustosu ve İskandinav stiliyle rekabet edecek bir “sistem” haline ge­tirmeyi amaçlıyor.

Türk mo­bilya markaları olarak, küresel pazarda sadece üretim gücüy­le değil, “tasarım ve strateji” yönetimiyle yeni bir ligin ka­pısını aralamak istediklerini söyleyen MOBDER Başkanı Murat Tunç, A GOOD IDEA platformunun Türk mobilya­sı için bir ‘kalite mührü’ haline geleceğini belirterek, “Müşte­ri bu tabelayı gördüğünde es­tetiğin, fonksiyonun ve güve­nin garanti edildiğini hissede­cek” dedi.

Fiyat avantajı bitti, değer ve prestij dönemi başladı

Türk mobilya sektörü­nün, bugün 200 ülkeye ihra­cat yapan ve global ölçekte ilk 10 ihracatçı arasında yer alan güçlü bir endüstri haline geldiğini anlatan Tunç, şun­ları söyledi: “Üretim kapa­sitesi ve geniş ihracat ağıyla Avrupa’nın en rekabetçi ya­pılarından biri. Ancak küre­sel rekabet artık üretim gücü­nün ötesine geçmemizi mec­bur kılıyor.

Tasarım, kalite ve bilgi temelinde şekillenen katma değerli ürünler, güç­lü marka anlatısı ve stratejik konumlandırma sektörü ge­leceğe taşıyacak formül.” Bu nedenle Türk mobilyasının kaliteli üretim mirasını stra­tejik bir marka anlatısına dö­nüştürmek için yola çıktıkla­rını dile getiren Murat Tunç, paradigma değişimini şu söz­lerle anlattı: “Küresel rekabet artık üretim gücünün ötesi­ne geçti.

‘Made in Italy’ ve­ya ‘Made in Denmark’ algıla­rı sadece estetik değil, uzun yıllar inşa edilmiş bir tasa­rım politikasının ürünü. Biz de A GOOD IDEA ile Türki­ye’nin çok katmanlı kültürel ve tasarımsal potansiyelini bir sisteme dönüştürüyoruz. Amacımız, ‘Made in Türki­ye’ etiketini bir fiyat avantajı olmaktan çıkarıp, dünya ge­nelinde bir prestij göstergesi haline getirmek.”

“Tedarikçi” değil, “stratejik çözüm ortağı” vizyonu

Uluslararası büyük ölçekli projelerde satın alma karar­larının artık tekil markalar üzerinden değil, entegre çö­zümler sunabilen yapıların güvenilirliği üzerinden şekil­lendiğini anlatan Tunç, “Bu doğrultuda A GOOD IDEA ile biz de, Türk mobilyasını ‘teda­rikçi’ konumundan, ‘tasarım ve stratejik çözüm ortağı’ ko­numuna taşımamız gerekti­ğini savunuyoruz.

Bünyemiz­deki markaların iş geliştirme projelerinde birlikte yer ala­bilmesi için kolaylaştırıcı bir platform sunuyoruz. İstan­bul Mobilya Fuarı’nda geçen yıl başlayan kolektif fuar ka­tılımlarımızı, Furnishings & Design 2025 ve IIFF 2026 ile devam ettiriyor, gelecek yıl yurtdışına da taşımayı planlı­yoruz. Bu tip ortak katılımlar, ortak bir hikaye anlatmamıza imkan veriyor.” dedi.

LAB, sektörün veri ve yetenek merkezi olacak

Skyland HOM bünyesindeki GOOD IDEA: LAB projesine de değinen Murat Tunç, akademi ve sanayi iş birliğine dikkat çekti. Tunç, “Bahçeşehir Üniversitesi ile yürüttüğümüz mentorluk çalışmaları ve bu yıl başlatacağımız ‘Yetenek Havuzu’ projesiyle, tasarımcı adaylarını henüz öğrenciyken sektöre kazandıracağız. Ayrıca dijital soru setleriyle oluşturduğumuz veri temelli içgörüler, markalarımızın yatırım kararlarını şekillendiriyor. Bugün yeni ‘premium’, kişiselleştirme, malzeme dürüstlüğü ve sürdürülebilirlikle tanımlanıyor” dedi.

Platformda buluşan markalar

Üretici, marka ve tasarımcıları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan ve mobilya sektörünün geleceği için çalışan A GOOD IDEA, bünyesinde bulunan markalar, 216 Furniture, asaş, Borbo, Bretz Interior & Furniture, ByKepi, Casa, Coastal Homes, Cumba Selection, Çilek, Design Table Etc., Dion Mobilya, ENNE, Ersa Mobilya, Estetik Decor, Evist, Fuga Mobilya, Grand House, Hamm, KaaS Interiors, Metebronz, MOBİ, Norde, Origami, Papatya Mobilya, Persan Home Studio, Q Home Mobilya, Sahne, saloni, Sancaklı, Sitdesign, Stella ve zett.

A GOOD IDEA’nın 2026 ajandası

Global iş geliştirme: Hedef ülkelerdeki dev satın almacılar ve sektörel örgütlerle doğrudan kurumsal ilişkiler tesis edilecek.

Dijital arşiv: Sektördeki iyi uygulamalar ve tasarım standartları açık kaynaklı bir dijital kütüphaneye dönüştürülecek.

Yurt dışı fuar atağı: Kolektif fuar katılımı modeli stratejik tasarım merkezlerine taşınacak.

Tasarım yönetimi: Marka danışmanı Demirden Ilıo öncülüğünde markaların özgün kimliklerini keşfedeceği atölyeler kurulacak.