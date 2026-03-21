Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısının kınandığını bildirdi.

Bakanlık, Batı Şeria'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ayrıca açıklamada, "İsrail'in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir." ifadesine yer verildi.