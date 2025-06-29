TÜSİAD Başkanı Turan: Rekabet gücü, eğitim ve insan kaynağından geçiyor

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜGİAD, kaliteli insan kaynağına yatırım yapılmadan küresel rekabet gücünün artırılamayacağını vurguladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) düzenlediği “Liderlik Felsefesi Üzerine İkili Sohbetler” programına konuk olan Turan, “Farklılıkları Yönetebilen Liderlik” temasıyla gerçekleştirilen buluşmada genç iş insanlarıyla deneyimlerini paylaştı.

TÜGİAD’daki geçmiş dönem deneyimlerinin kişisel gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Turan, gençlere sivil toplumda aktif rol almaları çağrısında bulundu. STK’ların vizyon geliştiren yapılar olduğunu ifade eden Turan, “TÜGİAD benim için bir okuldu. Üstelik iki TÜSİAD başkanı bu yapıdan çıktı. Üçüncüsünün de çıkmasından memnuniyet duyarım” dedi.

Turan, yalnızca kâr odaklı bir anlayışın artık yetersiz kaldığını, paydaş kapitalizmi yaklaşımının giderek önem kazandığını vurgulayarak, “Şirketler sadece sermayedarlarını değil, çalışanlarını, müşterilerini ve toplumu da dikkate almalı. Aksi halde uzun vadede rekabet avantajını kaybederler” ifadelerini kullandı.

Kurumsal yapılarda aidiyet iletişimle sağlanmalı

Etkinlikte konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Ogün Doğan ise karar alma süreçlerinde patron odaklı yapıların eleştirel düşünceyi baskıladığını belirtti. Doğan, aidiyet duygusunun ücret politikalarıyla değil, çalışanlara değer veren iletişim diliyle oluşturulabileceğine dikkat çekti.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım da TÜSİAD Başkanı Turan’ı ağırlamanın kurumun sivil toplum mirasını yeniden hatırlatmak açısından değerli olduğunu belirterek, “TÜGİAD, yalnızca gençleri bir araya getiren bir platform değil, Türkiye’nin sivil toplum kültürüne yön veren bir yapı olmuştur” dedi.