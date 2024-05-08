Üniversite öğrencileri çizgi film karakteri kostümleriyle festivale katıldı

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün organize ettiği festivalde alanında uzman sanatçılar, animasyon ve oyun stüdyoları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin bazı çizgi film karakterlerinin kostümleriyle katıldığı festivalde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Her görsel bir sanat eseri

Festivalde sergilenen görsellerin birer sanat eseri olduğunu belirten Kızıltoprak, "Sanat, yetenekli kişilerin yaptığı faaliyet alanıdır. Sanatçılar olmasa dünyada ne tür güzellikler olduğunu keşfetmemiz kolay olmayacaktır. Öğrencilerimiz de her biri sanatçıdır. Öğrencilerimizin sergilediği birbirinden değerli eserler bize büyük gurur ve heyecan yaşattı." diye konuştu.

Dekan Prof. Dr. Levent Mercin de bu festivali çok önemsediklerini, öğrenciler için büyük özgüven ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.