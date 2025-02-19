Uyarılar peş peşe geliyor! AKOM İstanbul için saat verdi: Kar kalınlığı 40 cm'yi bulabilir

Kış geri döndü! Türkiye, yeniden etkisini gösteren soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), başta İstanbul olmak üzere birçok kentte kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji ayrıca kar yağışı beklenen Artvin, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt ve Ardahan’a sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM kar yağışı için saat verdi

AKOM, 19-23 Şubat tarihleri arasında kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra şehir merkezi dışında kalan yüksek bölgelerde karla karışık yağmura ve kara döneceği, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, cuma sabahından itibaren şiddetini artıracağı belirtiliyor. Cumartesi ve pazar günleri boyunca ise yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışının süreceği öngörülüyor.

Önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak dondurucu soğuklar nedeniyle sıcaklıkların 3-4 gün boyunca 0°C’nin altında seyretmesi bekleniyor. AKOM, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kar kalınlığı 40 cm’yi bulabilir uyarısı

AKOM'a göre kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Bakanlık açıkladı! Bazı seferlere iptal geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olası kar ve buzlanmaya karşı Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantılarının gerçekleştirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı’nda kapasite azaltılacak

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı’nda 19 Şubat Çarşamba günü uçuş kapasitesi yüzde 15, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 oranında düşürülecek.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş yaptığı belirtilerek, "19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşun, 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır" denildi.

Sabiha Gökçen’de iptaller perşembe ve cuma günü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 19 Şubat Çarşamba günü için herhangi bir iptalin gerekli olmadığı değerlendirilirken, 20 Şubat Perşembe günü için uçuşların yüzde 10, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 15 oranında azaltılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Pegasus’un perşembe günü 46, cuma günü 68 uçuşu iptal edilecek. Ajet ise perşembe günü 22, cuma günü 34 uçuşunu iptal edecek.

Her iki havalimanında da uçuş ekiplerinin çalışma programları gözden geçirilirken, kritik görevlerdeki personelin mesai düzenlemelerinin yapıldığı ve nöbetçi sayılarının artırıldığı ifade edildi.

Bugün hava nasıl olacak? (19 Şubat Çarşamba)

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yağmur, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş'un batısı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı