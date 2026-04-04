Van depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: 7 büyüklüğünde üretebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

“Bu zon 7 büyüklüğünde deprem üretebilir”

Deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında gerçekleştiğini belirtti. Görür, bu bölgenin bir bindirme zonu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz.”