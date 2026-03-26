Elazığ'daki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çevre illerde de hissedilen depremin yerin 11.33 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin bölgedeki geçmiş kırılmalarla ilişkili olabileceğine işaret ederek 2020'de yine bu bölgede meydana gelen 6,8'lik depremi hatırlattı.

Görür, "Bu günkü deprem ya bu depremde kırlmamış parça veya 2023 de belli ölçüde yüklenmiş parça" ifadelerini kullanırken daha büyük bir depremin beklenmediğini açıkladı.

Naci Görür, "Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun" dedi.