Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı
Çorum'da bir tapu müdürünün, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden yetkisiz şekilde sorguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklama kararı verildi. İdari inceleme kapsamında görevden uzaklaştırılan şüpheli V.S., adli süreçte "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Hukuksuz sorgulama iddiası
Edinilen bilgilere göre, Boğazkale Tapu Müdürü V.S.'nin, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını hukuka aykırı şekilde sorguladığı tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Görevden uzaklaştırıldı
İdari inceleme kapsamında V.S.'nin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Sürecin, ilgili kurumlar tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan V.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla çıkarıldığı Sungurlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.