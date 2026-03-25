2026 MSÜ tercihleri ne zaman, hangi gün başlayacak?

MSÜ sınav sonuçları takvimden daha önce açıklandı. ÖSYM'nin müjdeli haberi sonrası sonuçlar öğrenildi ve adaylar tercihleri beklemeye başladı. Yüz binler tarih tarihini öğrenmek için "2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih tarihini henüz paylaşmış değil. Geçen yıl sonuçlar 18 Mart tarihinde açıklanmış tercihler 24 Mart'ta başlamış. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl tercihlerin 30 Mart 2026 tarihinde başlaması bekleniyor.

Adaylar, tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak tamamlayacak.