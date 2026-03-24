Kademeli emeklilik son durum nedir? Yakın zamanda kademeli emeklilik çıkacak mı?

Milyonlarca kişi kademeli emekliliğin çıkması için yoğun bir çaba sarf ediyor. EYT mağdurları gerek sosyal medyadan gerekse yaptıkları mitinglerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Her haberi yakından takip etmek isteyenler son durumu öğrenmek için "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusunu yöneltiyor.

Kademeli emeklilik çıkıyor mu?

Kademeli emeklilikle ilgili Ankara kulislilerine göre bir çalışma henüz söz konusu değil. 24 Mart 2026 günü yeni bir gelişme yaşanmadı.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, bu düzenleme için kritik tarihin 2027 yılı olacağını öngörüyor.

Karataş özellikle 2027 yılına gelindiğinde gerçekleşecek olan seçimlerin, düzenlemenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor.