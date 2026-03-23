Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

Türk yapımcı Erol Köse oturduğu rezidansın 16. katında düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Köse'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken Köse'nin ölümünün kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Erol Köse kimdir?

Elazığ'da dünyaya gelen Erol Köse Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girdi. Adını Komedi Dans Üçlüsü ile duyurdu. Grup, sekiz yıl sonra dağılırken, şarkıcı Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başladı.

Ayna Grubu'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti. Yıllar içinde dönemin en popüler sanatçıları ile çalışan Erol Köse, sektörde önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.