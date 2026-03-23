Yapımcı Erol Köse öldü mü, neden öldü? Erol Köse kimdir?

Erol Köse 16. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse'nin intihar ettiği tahmin edilirken yaşanan gelişme sonrası bir kez daha "Erol Köse kimdir" sorusu gelmeye başladı.

Erol Köse kimdir?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’da doğmuş Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktordur. Müzik dünyasına Komedi Dans Üçlüsü’nün bir üyesi olarak adım atan Köse, sahne performanslarıyla kısa sürede tanınmıştır. Sekiz yıl süren grup kariyerinin ardından yapımcılığa yönelmiş ve bu alanda önemli işlere imza atmıştır. Aynı zamanda televizyon programlarında yorumculuk da yapmaktadır.

Hayatı ve eğitimi

Asker emeklisi bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Köse, küçük yaşta Ankara’ya taşınmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde tesadüfen müzikle tanışmıştır. Üniversite yıllarında başladığı dans kursu, onun sahne dünyasına giriş yapmasına vesile olmuştur. Bu süreçte Komedi Dans Üçlüsü kurulmuş ve kariyerinin ilk adımları atılmıştır.

Müzik ve yapımcılık kariyeri

Komedi Dans Üçlüsü ile elde ettiği başarının ardından yapımcılığa geçiş yapan Erol Köse, 1990’lı yıllarda birçok sanatçının ilk albümünde imzası bulunan isimlerden biri olmuştur. Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Nez gibi isimlerle çalışarak müzik sektöründe güçlü bir yer edinmiştir. Bir süre sektöre ara verdikten sonra 2010 yılında yeniden yapımcılığa dönmüştür. Türkiye’de pop müziğin gelişiminde rol oynayan yapımcılar arasında gösterilmektedir.

Televizyon ve özel hayatı

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da yer alan Köse, magazin programlarında yorumculuk yapmaktadır. Özel hayatında iki evlilik yapan Köse’nin bir kız çocuğu bulunmaktadır.