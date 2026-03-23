Bakanlık duyurdu: 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen tebliği yürürlüğe aldı. Düzenleme, iş güvenliği kapsamında mesleki yeterlilik şartlarını daha net hale getiriyor.

Yayımlanan tebliğe göre, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı belirlenmiş ve listede yer alan mesleklerde çalışanların MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunlu olacak.

Belgesi bulunmayan ve muafiyet kapsamında değerlendirilmeyen çalışanlar, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ayın sonunda bu işlerde çalıştırılamayacak.

Bazı çalışanlara muafiyet

Düzenleme kapsamında belirli gruplar için istisnalar da getirildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde ustalık belgesi bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik okullardan ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirlenen tarihten önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayan kişiler, kendi alanlarında çalışmaları koşuluyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Kurallara uymayana yaptırım

Belirlenen şartlara uymayan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda zorunluluk getirilen meslekler; enerji, otomotiv, inşaat, maden, çevre ve makine gibi farklı sektörleri kapsayan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Listede atık ayırma işçisi ve atık koordinatöründen, elektrikli ve hibrit araç bakım onarımcısına; beton pompa ve ekskavatör operatörlerinden, klima ve fotovoltaik sistem personeline kadar birçok meslek yer alıyor.

İşte meslek yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesi: