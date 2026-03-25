TÖREN TARİHİ BEKLENİYOR... İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı, kura ne zaman çekilecek?

İstanbul TOKİ başvuru sonuçları belli oldu. İsmi kura için kabul edilenler büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi yüz binlerce kişi kura tarihine odaklanmış durumda... Her gün yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor.

TOKİ İstanbul kura töreni ne zaman, saat kaçta?

25 Mart 2026 Çarşamba Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nden İstanbul kura tören tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Cuma gününe kadar tarihlerin netleşmesi bekleniyor.

Konut kontenjanları

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlarımıza - %5

3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler - %10

En az %40 engelli vatandaşlarımıza - %5

18-30 yaş arası genç vatandaşlarımıza - %20

Emekli vatandaşlarımıza - %20

Diğer alıcı adayları - %40