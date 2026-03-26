İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Kura töreni tarihi açıklandı mı?

İstanbulluların gözü kulağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut idaresinde... Haftanın sonuna doğru gelinirken yüz binler İstanbul TOKİ kura tören tarihini bekliyor. Her gün konu hakkında araştırma yapılırken cevap aranan soru ise "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul TOKİ kura töreni tarihe ilişkin bir duyuru yapılmadı. Bu hafta bitmeden tören tarihlerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.

Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.