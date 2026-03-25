AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

AÖF Bahar Dönemi sınavları 4-5 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava çok az bir süre kaldı ve gözler sınav giriş belgelerinde... Herkesin aklındaki soru ise "AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...

AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

25 Mart 2026 itibarıyla AÖF sınav giriş belgesi henüz Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilmedi. Sınav yerleri genellikle sınavın yapılacağı haftanın ilk gününde erişime açılıyor. Yani gözler 30 Mart'ta olacak.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak alabilirler.