2026 Kurban kesim bedeli belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yurt içi ve yırt dışı bedelleri duyurdu. Bu sıcak gelişmenin hemen ardından "Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar" sorusu hız kazandı.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli (ücreti) ne kadar?

Yurt içinde kurban kestirmek isteyenler 18 bin TL, yurt dışında kestirmek isteyenler ise 7 bin TL ödeyecek. Bağışlar, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, PTT ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilecek.

Son başvuru tarihi 27 Mayıs Cuma, saat 17.00.