Veysel Şahin'in mal varlıklarına el konuldu! 460 milyon Euro'luk kripto varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şahin'in, yasa dışı bahis platformları aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı sağladığı iddiasıyla, '7258 Sayılı Yasaya Muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, şüphelinin isnat edilen eylemler yoluyla haksız kazanç elde ettiğine yönelik tespitlere yer verildi.

Tedbir kararı uygulandı

Bu kapsamda, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları ile banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına el konuldu. Ayrıca kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklar hakkında da tedbir kararı uygulandı.

Öte yandan, şüpheli Şahin'e ait global şirketlerde bulunan yaklaşık 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkların, ilgili hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.