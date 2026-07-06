Yargıtay'dan iftiracı komşuya hapis cezası

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Köydeki kahvehaneci hakkında defalarca ihbard bulunan K.G. isimli komşu, iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca mahkemelik oldu.

İddiaya göre K.G., birçok kez 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak köy kahvehanesinde sigara içirildiğini, kumar oynatıldığını ve uyuşturucu madde kullanıldığını söyledi. Her ihbarda bölgeye gelen jandarma ekipleri kahvehanede kapsamlı inceleme başlattı.

İfatiracı komşuya hapis cezası

Günler süren incelemelerin ardından ihbarlarda belirtilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu hakkında "iftira" suçundan şikayetçi oldu.

Davayı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın iftira suçunu işlediğine hükmederek 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yargıtay kararı onadı

Sanık avukatının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası da kesinleşmiş oldu.