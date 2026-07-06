Yargıtay'dan iftiracı komşuya hapis cezası
Köy kahvehanesinde kumar oynatıldığı, kapalı alanda sigara içildiği ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde defalarca jandarmaya ihbarda bulunan komşuya kötü haber Yargıtay'dan geldi. İftira atan komşuya verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı.
Köydeki kahvehaneci hakkında defalarca ihbard bulunan K.G. isimli komşu, iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca mahkemelik oldu.
İddiaya göre K.G., birçok kez 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak köy kahvehanesinde sigara içirildiğini, kumar oynatıldığını ve uyuşturucu madde kullanıldığını söyledi. Her ihbarda bölgeye gelen jandarma ekipleri kahvehanede kapsamlı inceleme başlattı.
İfatiracı komşuya hapis cezası
Günler süren incelemelerin ardından ihbarlarda belirtilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu hakkında "iftira" suçundan şikayetçi oldu.
Davayı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın iftira suçunu işlediğine hükmederek 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Yargıtay kararı onadı
Sanık avukatının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası da kesinleşmiş oldu.