YARIYIL TATİL TARİHİ: 15 tatil ne zaman?

Öğrenciler için yılın en çok beklenen ara tatillerinden biri olan sömestr tatili yaklaşıyor. Dönemin tamamlanmasına sayılı günler kala karnelerin verileceği tarih önem kazandı. Tatil planı yapmak isteyenler takvimlere yöneldi. Bu süreçte yarıyıl tatilinin başlangıç günü sıkça sorgulanıyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.