Yaz saati uygulamasına yürütmeyi durdurma

27 Eylül 2017

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve yaz saati uygulamasının tüm yıl kalıcı olmasını sağlayan Bakanlar Kurulu kararı için Danıştay yürütmeyi durdurdu.

Bakanlar Kuruluna bu konuda tanınan yetkinin sınırlı olduğunun altı çizilen Danıştay kararında, bu yetkinin "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" kullanılabileceği, süreklilik arzedecek şekilde bir yetki verilmediği kaydedildi.

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi nedeniyle kış aylarında çocuğunu gün ağarmadan okula göndermekten şikayetçi olan bir veli, uygulamaya konu olan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Kaynak: AA