YDS 2026 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl ilki 5 Nisan'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken gözler sonuçlarda... Her ne kadar adaylar netlerini hesaplasa da sonuçlar dört gözle bekleniyor. Peki, YDS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını öğrenebilecekler.