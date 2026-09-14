Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 1008 şüpheliye gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah 48 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Operasyonlar öncesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışma yürüttü.

Gruplarda tetikçilik paylaşımları

Bakanlık, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirtildi. Bu paylaşımlarla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti de sosyal medyaya taşımaya çalıştıkları kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlere eleman kazandırma girişimi

Bakanlığın açıklamasında, şüphelilerin suç faaliyetlerini normal gösteren bir algı oluşturmayı ve sosyal medyayı kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmayı hedeflediklerinin belirlendiği ifade edildi.

Gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Bakanlık, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.