Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Trump açıklaması: Hedefi 'Büyük İsrail' planı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, ABD'nin Orta Doğu'daki politikaları ve İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetleri hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çeşitli bölgelerle ilgili açıklamalarına dikkat çeken Erbakan, "Trump her ne kadar Grönland'dan Meksika'dan bahsetse de asıl hedefinde 'Büyük İsrail' planının gerçekleştirilmesi, asıl hedefinde Arz-ı Mevud olarak tanımladıkları toprakların işgal edilmesi var" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesi ve ekonomi değerlendirmesi

Erbakan, partisinin heyetlerinin 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri ziyaret ettiğini belirterek, 650 bin vatandaşın hâlâ konteyner kentlerde yaşadığına dikkat çekti. Erbakan, bu durumun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kartalkaya'da yaşanan otel yangını hakkında da konuşan Erbakan, yetkililerin suçu birbirine atmaktan başka bir çözüm üretmediğini dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye ve il özel idaresinin de olayda sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Erbakan, ekonomide yaşanan sıkıntılara değinerek TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla asgari ücretlinin gelirinin açlık sınırının altına düştüğünü söyledi. "Vermiş oldukları kuş kadar zam daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, çile ve hayatta kalma mücadelesi düştü" dedi.

Erken seçim çağrısı

Ekonominin geldiği noktanın kabul edilemez olduğunu belirten Erbakan, bir an önce erken seçimin yapılması gerektiğini savundu. "Ne CHP'den ne de mevcut iktidardan bu millete bir hayır geleceği ortada. Bu aziz millet, erken seçimde ferasetini kullanarak Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getirecektir" ifadelerini kullandı.

"Gazze'nin işgali amaçlanıyor"

Erbakan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından sağlanan ateşkesin yaşanan soykırım gerçeğini gözler önüne serdiğini belirtti. Trump'ın açıklamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Panama, Grönland bunların hepsi göz boyamadan ibarettir. Panama'nın işgalinden söz ederken asıl amaç Gazze'yi işgal etmektir. Meksika Körfezi'nden bahsederken asıl amaç Gazze şeridini İsrail sahiline çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken asıl maksat Filistinlilerin binlerce yıldır yurdu olan topraklara Yahudi yerleşimcileri, siyonist işgalcileri yerleştirmektir."