Yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu

Yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek Türkiye'de 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nin verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

Seçmen listeleri yeniden gözden geçirilecek

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.0 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.