Yıldırım: Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta

11 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde sosyal medyadaki TAMAM kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin genç fikirlere ihtiyacı olduğuna ve 24 Haziran'ın yaklaştığına işaret eden Yıldırım, "Birileri, ana muhalefet sanal alemde, sanal mesajlarla bırakın 'Tamam' desin dursun, biz ne diyoruz, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal alemde değil, sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz, 12 seçimden alnının akıyla çıkan AK Parti'nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA