Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşecek

18 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için yarın Ankara'ya gelecek İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım, Cihangiri ile 28 Eylül'de telefonla görüşmüştü. Yıldırım, görüşmeye ilişkin, "İran ile her konuda, gerek PKK terörüyle mücadele gerek Suriye'deki sorunların çözülmesi gerekse ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gibi önemli konularda kararlar alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: AA