Yıldız Sarayı'nı 1 haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Beşiktaş'ın Yıldız Tepesi'nde kurulan ve asıl şeklini Sultan 2. Abdülhamid döneminde alan Yıldız Sarayı, 1 hafta gibi kısa bir sürede 'şehrin en çok ziyaret edilenleri' arasındaki yerini aldı.

Sarayın 1 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilmesi, ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, her gün ortalama 6 bin kişiyi ağırladı. Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.

En büyük ilgi 'Mabeyn Köşkü'ne

Sultan 2. Abdülhamid ile özdeşleşen, büyüklüğü ve zenginliğiyle 'benzersiz' olarak tarif edilen kütüphane de yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Yıldız Sarayı'nda ilk defa açılan 'Büyük Mabeyn Köşkü' de en çok ziyaret edilenler arasında yer aldı.

Çit Kasrı'nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Müzesi önünde de zaman zaman kuyruklar oluştu. Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen, Sultan 2. Abdülhamid'e ve dönemine tanıklık eden eserler, tarih ve sanat meraklılarının beğenisini topladı. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe, ziyaretçilerden ilgi gördü.