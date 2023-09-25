Yılın son TEKNOFEST'i 27 Eylül-1 Ekim'de

Etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmalarından hava gösterilerine, bilim şovlarından keşif oyunlarına, simülasyon deneyim alanlarından eğitici atölyelere, sergilerden sahne gösterilerine ve konserlere kadar çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek. TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 81 il 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden ortoakul ve lise/üzeri seviyesinde 913 takım 2 bin 592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonu'na başvuruda bulunurken, ara turun ardından 28 takım 94 öğrenci finalist olma hakkını kazandı. Deneyap Makeathon Yarışması ise ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride düzenlenecek.

Öğrenciler oluşturdukları takım ile yarışma esnasında verilecek konuya çözüm üretecek ve bu çözümü prototip haline getirecek. Yarışmaya 1005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulunurken, ara turda 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı. Festivalde, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de düzenlenecek.