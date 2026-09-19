YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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YKS ek tercih işlemleri devam ediyor. On binler başvuru yaparken sonuç tarihi araması başladı. Her saat giderek artan soru "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2026 YKS ek tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi.

Geçen yıl başvurular 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 6 Ekim'de ilan edildi. Bu yıl gözler 27 Eylül'de olacak.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.